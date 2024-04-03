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Почти 30 человек тушили крупный пожар в частном секторе в Астане (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар произошел сегодня, 3 апреля, в столичном районе "Алматы" - загорелась крыша частного дома и беседка. Подробности сообщил в МЧС, передает NUR.KZ.

Днем в районе "Алматы" в Астане произошло загорание кровли частного жилого дома и беседки.

Силами столичных пожарных пожар в 17:09 локализован и ликвидирован в 18:32.

Площадь пожара составила 120 кв. м. На месте работали 27 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Астаны.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего выясняется.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078417-pochti-30-chelovek-tushili-krupnyy-pozhar-v-chastnom-sektore-v-astane-video/

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