Почти 30 человек тушили крупный пожар в частном секторе в Астане (видео)

Пожар произошел сегодня, 3 апреля, в столичном районе "Алматы" - загорелась крыша частного дома и беседка. Подробности сообщил в МЧС, передает NUR.KZ.

Днем в районе "Алматы" в Астане произошло загорание кровли частного жилого дома и беседки.

Силами столичных пожарных пожар в 17:09 локализован и ликвидирован в 18:32.

Площадь пожара составила 120 кв. м. На месте работали 27 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Астаны.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего выясняется.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.