Почти 30 человек тушили крупный пожар в частном секторе в Астане (видео)
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Пожар произошел сегодня, 3 апреля, в столичном районе "Алматы" - загорелась крыша частного дома и беседка. Подробности сообщил в МЧС, передает NUR.KZ.
Днем в районе "Алматы" в Астане произошло загорание кровли частного жилого дома и беседки.
Силами столичных пожарных пожар в 17:09 локализован и ликвидирован в 18:32.
Площадь пожара составила 120 кв. м. На месте работали 27 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Астаны.
К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего выясняется.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078417-pochti-30-chelovek-tushili-krupnyy-pozhar-v-chastnom-sektore-v-astane-video/