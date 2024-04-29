Клубы черного дыма из квартиры в ЖК Астаны сняли на видео
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В одном из многоквартирных жилых домов Астаны на балконе произошел пожар, он ликвидирован. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Видео пожара опубликовано в Telegram-канале Astanovka98. Сообщалось, что пожар произошел, предварительно, в квартире на Кудайбердыулы, 32 в Астане.
"Что — то странное вообще сегодня в городе творится...", "Пока пожарные приедут, все сгорит", — пишут пользователи под постом.
Происшествие корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДЧС Астаны.
"29 апреля в 14:45 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Ш. Кудайбердыулы, 32. По прибытии пожарных установлено, что на 3 этаже жилого комплекса на балконе на площади 10 квадратных метров горели домашние вещи.
Пожар ликвидирован в 15:15. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.
Причина пожара, по данным ДЧС, устанавливается. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 13 человек личного состава ДЧС города.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в районе "Алматы" в Астане, где загорелась кровля частного жилого дома и беседки. Пожар тушить пришлось 30 огнеборцам. Жертв и пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2093147-goreli-veshchi-balkon-kvartiry-zagorelsya-v-zhk-v-astane/