Клубы черного дыма из квартиры в ЖК Астаны сняли на видео

В одном из многоквартирных жилых домов Астаны на балконе произошел пожар, он ликвидирован. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Видео пожара опубликовано в Telegram-канале Astanovka98. Сообщалось, что пожар произошел, предварительно, в квартире на Кудайбердыулы, 32 в Астане.

"Что — то странное вообще сегодня в городе творится...", "Пока пожарные приедут, все сгорит", — пишут пользователи под постом.

Происшествие корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДЧС Астаны.

"29 апреля в 14:45 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Ш. Кудайбердыулы, 32. По прибытии пожарных установлено, что на 3 этаже жилого комплекса на балконе на площади 10 квадратных метров горели домашние вещи.

Пожар ликвидирован в 15:15. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.

Причина пожара, по данным ДЧС, устанавливается. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 13 человек личного состава ДЧС города.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в районе "Алматы" в Астане, где загорелась кровля частного жилого дома и беседки. Пожар тушить пришлось 30 огнеборцам. Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.