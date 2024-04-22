Мощный сель сошел в Кыргызстане: грязевой поток накрыл машину с людьми (видео)

В субботу, 20 апреля, в Ошской области Кыргызстана сошел мощный поток селя. К этому часу известно об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Как пишет издание, ссылаясь на МЧС КР, грязевой поток накрыл автомобиль, в котором ехала семья из четырех человек.

Трагедия произошла на 41-м километре трассы Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу. Местные жители успели спасти двух женщин и ребенка. Мужчину унес сель.

Спасатели нашли его тело и передали родственникам.

Отмечается, что мощные селевые потоки сошли в двух районах Ошской области - Алайском и Кара-Кульджинском.

Как действовать при селе

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", сель - поток большой разрушительной силы, состоящий из воды, песка и камней. Он способен разрушать здания, дороги, коммуникационные сети и сооружения, уничтожать сады, заливать пахотные земли, приводить к гибели людей и животных.

Если Ваш дом расположен в опасной зоне:

составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации;

уложите в специальный рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов - пусть всегда будет наготове;

при угрозе или внезапном селе возьмите приготовленные вещи и поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа.

При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод, затушите печи. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

После схода селя следует остерегаться повторных сходов, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Маршрут безопасного движения и пункты сбора при селе необходимо знать всегда - их можно уточнить в районных отделах по ЧС и своих КСК, ОСИ по месту жительства.