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Как пожарные тушили полыхающее общежитие в Астане, показали в МЧС (видео)

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Пожар в общежитии
Пожар в общежитии. Кадр из видео: t.me/mchs_official

В Астане минувшей ночью случился крупный пожар - загорелось общежитие. В МЧС показали, как пожарные тушили полыхающее здание, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров.

На кадрах, снятых спасателями видно, что здание выгорело изнутри полностью.

Ликвидировать огонь удалось в 06:07.

Информации о погибших или пострадавших нет. О причинах ЧП в ведомстве также не сообщили.

Спасатели лишь напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084417-kak-pozharnye-tushili-polyhayuschee-obschezhitie-v-astane-pokazali-v-mchs-video/

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