Как пожарные тушили полыхающее общежитие в Астане, показали в МЧС (видео)
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В Астане минувшей ночью случился крупный пожар - загорелось общежитие. В МЧС показали, как пожарные тушили полыхающее здание, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров.
На кадрах, снятых спасателями видно, что здание выгорело изнутри полностью.
Ликвидировать огонь удалось в 06:07.
Информации о погибших или пострадавших нет. О причинах ЧП в ведомстве также не сообщили.
Спасатели лишь напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084417-kak-pozharnye-tushili-polyhayuschee-obschezhitie-v-astane-pokazali-v-mchs-video/