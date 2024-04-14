Как пожарные тушили полыхающее общежитие в Астане, показали в МЧС (видео)

В Астане минувшей ночью случился крупный пожар - загорелось общежитие. В МЧС показали, как пожарные тушили полыхающее здание, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров.

На кадрах, снятых спасателями видно, что здание выгорело изнутри полностью.

Ликвидировать огонь удалось в 06:07.

Информации о погибших или пострадавших нет. О причинах ЧП в ведомстве также не сообщили.

Спасатели лишь напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.