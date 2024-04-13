Бензовозы загорелись на территории нефтебазы в ВКО (видео)

На территории нефтебазы в Восточно-Казахстанской области в боксе загорелись два бензовоза - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Инцидент случился в районе Алтай в ВКО.

Прибывшие пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар на площади 19 кв.м.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

Пожарные показали кадры тушения бензовозов.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.