Цистерна с газом взорвалась в Актюбинской области (видео)

В Уилском районе Актюбинской области взорвалась подземная цистерна с газом, после чего загорелась газозаправочная станция и стоящая неподалеку пристройка, передает газета "Диапазон".

Сообщается, что сегодня, 11 апреля, примерно в 20:20 в 50 метрах от газозаправочной станции произошел взрыв подземной цистерны с газом. Затем загорелась станция, принадлежащая ИП "Займулдина". Огонь быстро перекинулся на рядом стоящую пристройку.

"На месте находятся сотрудники райотделов по ЧС и полиции Уилского района. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно выехали сотрудники ДЧС. Департамент промышленной безопасности проведет расследование для выяснения причин произошедшего", – говорится в сообщении областного акимата.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: