Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Цистерна с газом взорвалась в Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

Пожар на АЗС в Актюбинской области
Пожар на АЗС в Актюбинской области. Кадр из видео: t.me/diapazonnews

В Уилском районе Актюбинской области взорвалась подземная цистерна с газом, после чего загорелась газозаправочная станция и стоящая неподалеку пристройка, передает газета "Диапазон".

Сообщается, что сегодня, 11 апреля, примерно в 20:20 в 50 метрах от газозаправочной станции произошел взрыв подземной цистерны с газом. Затем загорелась станция, принадлежащая ИП "Займулдина". Огонь быстро перекинулся на рядом стоящую пристройку.

"На месте находятся сотрудники райотделов по ЧС и полиции Уилского района. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно выехали сотрудники ДЧС. Департамент промышленной безопасности проведет расследование для выяснения причин произошедшего", – говорится в сообщении областного акимата.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2083376-tsisterna-s-gazom-vzorvalas-v-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.