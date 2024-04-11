Цистерна с газом взорвалась в Актюбинской области (видео)
Опубликовано:
В Уилском районе Актюбинской области взорвалась подземная цистерна с газом, после чего загорелась газозаправочная станция и стоящая неподалеку пристройка, передает газета "Диапазон".
Сообщается, что сегодня, 11 апреля, примерно в 20:20 в 50 метрах от газозаправочной станции произошел взрыв подземной цистерны с газом. Затем загорелась станция, принадлежащая ИП "Займулдина". Огонь быстро перекинулся на рядом стоящую пристройку.
"На месте находятся сотрудники райотделов по ЧС и полиции Уилского района. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно выехали сотрудники ДЧС. Департамент промышленной безопасности проведет расследование для выяснения причин произошедшего", – говорится в сообщении областного акимата.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2083376-tsisterna-s-gazom-vzorvalas-v-aktyubinskoy-oblasti/