Пострадавшим от паводка жителям Карагандинской области начали выплачивать компенсацию

В Карагандинской области от паводка больше всего пострадали жители четырех сел Шетского района. Им начали выплачивать компенсацию за утраченное имущество, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Шестьдесят семей уже получили единовременную материальную помощь от государства в размере 100 МРП, также им возмещен погибший скот.

Акимат района начал выплачивать компенсацию за испорченное имущество и средства на ремонт жилья.

Аккредитованная организация провела техобследование домов. Непригодными для жилья признаны шесть. Пятерым семьям в ближайшие дни купят другие дома и одной построят новый.

По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева в регионе оказывается всесторонняя поддержка пострадавшим от паводка и оперативно возмещается ущерб.

Ермаганбет Булекпаев в Шетском районе. Фото: gov.kz

В Шетском районе побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, встретился с жителями подтопленных домов и провел заседание оперативного штаба.

Одновременно с ликвидацией ЧС в Шетском районе началось восстановление инфраструктуры.

Первым делом приступили к ремонту внутренних дорог, где произошли переливы.

Ермаганбет Булекпаев в Шетском районе. Фото: gov.kz

С учетом уроков нынешнего паводка глава региона поручил сделать план инженерных работ и приступить к его реализации в летний период. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования перепроверит техническое состояние всех плотин и гидросооружений.

Не оставили жителей Шетского района и без гуманитарной помощи: продукты питания, одежду, постельные принадлежности и другое отправили в пострадавшие села предприниматели, представители АНК, общественные фонды, волонтеры и неравнодушные жители региона.