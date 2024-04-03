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Эзотерика

Помощь пострадавшим от паводков продолжает оказывать Ассамблея народов Казахстана

Опубликовано:

Волонтеры
Волонтеры. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Астане состоялось онлайн-заседание республиканского и региональных штабов Ассамблеи народов Казахстана, на котором обсудили помощь пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АНК.

3 апреля в здании столичного Дома дружбы состоялось совместное онлайн-заседание республиканского и региональных штабов АНК по оказанию гуманитарной помощи населенным пунктам, пострадавшим в результате паводков.

В заседании приняли участие зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутаты сената парламента, председатели и члены этнокультурных объединений, представители организации "Ассамблея жастары".

На повестке дня рассмотрены вопросы координации работы региональных штабов АНК.

К слову, в Домах дружбы всех регионов организованы штабы, волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. На сегодняшний день гуманитарной помощи собрано на сумму более 30 млн тенге.

Также в целях оказания гуманитарной помощи пострадавшим начата реализация специального проекта Ассамблеи народа Казахстана "Жүректен жүрекке". Организацией "Ассамблея жастары", волонтерскими центрами и активными членами АНК оказывается адресная помощь гражданам, пострадавшим от паводков. Идет отправка гуманитарных грузов. Сегодня направлена помощь в Карагандинскую и Акмолинскую области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078468-pomosch-postradavshim-ot-pavodkov-prodolzhaet-okazyvat-assambleya-narodov-kazahstana/

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