Обрушение моста в Балтиморе: спасатели нашли еще два тела в утонувшем пикапе. Что известно о катастрофе
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В Балтиморе продолжается спасательная операция после того, как контейнеровоз Dali врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, что привело к обрушению конструкции. В момент катастрофы на мосту находились восемь рабочих-строителей: двое из них были спасены, а еще шестеро, по всей вероятности, погибли.
В среду водолазы подняли на поверхность тела двух рабочих, которые находились в красном пикапе, упавшем в воду после столкновения грузового судна с мостом. Поиск еще четверых продолжается: спасатели предполагают, что все они погибли.
В момент катастрофы на мосту работала группа рабочих, которые чинили выбоины в дорожном покрытии. Мост находился на высоте 56 метров, а температура воды в реке составляла около 8 градусов Цельсия.
Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие успели перекрыть движение. "Эти люди — герои", — подчеркнул Мур.
Как сообщила местная полиция, спасательная операция осложняется тем, что тела могут быть заблокированы в обломках моста. Сейчас водолазы используют для поиска тел сонары; они предполагают, что останки людей находятся в утонувших автомобилях.
В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура. Судно направлялось из порта Балтимора в Коломбо (Шри-Ланка), оно было зафрахтовано судоходной компанией Maersk.
В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста. Самому судну ничего не угрожает, однако на его борту находится более 5,6 млн литров топливного и смазочного масла, а также около 4,7 тыс. контейнеров, 56 из которых содержат опасные химические вещества.
Глава транспортного агентства США Дженнифер Хоменди сообщила, что целостность некоторых контейнеров с опасными химикатами была нарушена.
Американские военные, принимающие участие в ликвидации последствий катастрофы, намерены при помощи тяжелых кранов, установленных на баржах, поднять части моста, которые обрушились в реку.
"Сотрудники береговой охраны немедленно поднялись на борт судна, наши специалисты там работают", — сказал журналистам заместитель командующего береговой охраной США вице-адмирал Питер Готье.
Как развивались события
Команда Би-би-си Verify проанализировала видео столкновения судна Dali с мостом и его предшествующую траекторию на платформе MarineTraffic, отслеживающей движения судов.
- Контейнеровоз вышел и морского терминала Балтимора около 00:24 по местному времени (04:24 по Гринвичу) 26 марта.
- Он равномерно набирал скорость и двигался по прямой линии по реке Патапско на юго-восток.
- Затем в 01:25 MarineTraffic показывает, что корабль внезапно отклонился от прямого курса и начал замедляться.
- Примерно в то же время, как можно рассмотреть на видео, освещение на судне внезапно погасло, а из его трубы пошел дым.
- В 01:28 Dali врезался опору моста, что вызвало его обрушение.
Почему произошла катастрофа
Перед тем, как произошло столкновение с мостом, на судне пропало электричество, Dali также подало сигнал бедствия.
Однако точные причины катастрофы пока не установлены, и следователи надеются вскоре получить больше информации.
"Огромное преимущество заключается в том, что корабль не утонул, поэтому у них будет доступ ко всем документам и, возможно, записям того, что происходило", — сказал Би-би-си эксперт по морским перевозкам Джим Беллингем.
Одна из версий катастрофы, о которой говорят эксперты, — загрязненное топливо, которое теоретически может привести к прекращению работы на судне электрических генераторов и отключению электричества.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно. "У нас нет оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что это был ужасный несчастный случай", — сказал он.
Каковы экономические последствия
Порт Балтимора — крупнейший в США по нескольким категориям грузов, в частности, колесным средствам, таким как автомобили и прицепы, и по сухим грузам. В 2023 году через него прошли 800 тыс. автомобилей и 1,3 млн импортных грузов.
По мнению экспертов, обрушение моста и перекрытие транспортного коридора может привести к ежедневным потерям в размере до 15 млн долларов.
Губернатор штата Мэриленд Уэс Мор заявил, что в результате катастрофы под угрозой могут оказаться 8 тыс. рабочих мест. По его словам, речь идет о "международном кризисе". "От этого порта зависит мировая и американская экономика", — сказал губернатор.
Представители правительства Мэриленда говорят, что восстановление моста будет непростым процессом.
Однако глава транспортного департамента штата Пол Уэйкфилд обещал, что проект строительства нового моста будет подготовлен как можно быстрее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074947-obrushenie-mosta-v-baltimore-spasateli-nashli-esche-dva-tela-v-utonuvshem-pikape-chto-izvestno-o-katastrofe/