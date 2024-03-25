Башенный кран загорелся в Астане

В Астане в понедельник, 25 марта, случился пожар - загорелась кабина башенного крана. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, пожар случился утром в районе Байконыр - на территории новостройки на уровне 12-го этажа загорелась кабина башенного крана.

Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра.

"Крановщик после осмотра медиками от госпитализации отказался", - проинформировали в министерстве.

В тушении пожара были задействованы 8 человек и 2 единицы техники ДЧС Астаны.

Ранее сообщалось, что в Караганде на месте пожара в многоквартирном доме было найдено тело мужчины.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: