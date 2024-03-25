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Башенный кран загорелся в Астане

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Башенный кран
Башенный кран. Фото: t.me/mchs_official

В Астане в понедельник, 25 марта, случился пожар - загорелась кабина башенного крана. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, пожар случился утром в районе Байконыр - на территории новостройки на уровне 12-го этажа загорелась кабина башенного крана.

Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра.

"Крановщик после осмотра медиками от госпитализации отказался", - проинформировали в министерстве.

В тушении пожара были задействованы 8 человек и 2 единицы техники ДЧС Астаны.

Ранее сообщалось, что в Караганде на месте пожара в многоквартирном доме было найдено тело мужчины.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072937-bashennyy-kran-zagorelsya-v-astane/

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