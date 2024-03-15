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Тело хозяина дома нашли во время тушения пожара в Петропавловске

Опубликовано:

Пожарные на месте ЧП
Пожарные на месте ЧП. Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

Пожар произошел в частном доме в Петропавловске - пожарные нашли в помещении тело его владельца, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Отмечается, что загорелся дачный домик в поселке Новопавловка. Из-за пожара обрушилась кровля.

На месте пожара обнаружено тело владельца 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В 12:17 пожар был локализован, а в 12:32 - ликвидирован.

На месте были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2068923-telo-hozyaina-doma-nashli-vo-vremya-tusheniya-pozhara-v-petropavlovske/

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