Тело хозяина дома нашли во время тушения пожара в Петропавловске
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Пожар произошел в частном доме в Петропавловске - пожарные нашли в помещении тело его владельца, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Отмечается, что загорелся дачный домик в поселке Новопавловка. Из-за пожара обрушилась кровля.
На месте пожара обнаружено тело владельца 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается.
В 12:17 пожар был локализован, а в 12:32 - ликвидирован.
На месте были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2068923-telo-hozyaina-doma-nashli-vo-vremya-tusheniya-pozhara-v-petropavlovske/