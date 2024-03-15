Тело хозяина дома нашли во время тушения пожара в Петропавловске

Пожар произошел в частном доме в Петропавловске - пожарные нашли в помещении тело его владельца, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Отмечается, что загорелся дачный домик в поселке Новопавловка. Из-за пожара обрушилась кровля.

На месте пожара обнаружено тело владельца 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В 12:17 пожар был локализован, а в 12:32 - ликвидирован.

На месте были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.