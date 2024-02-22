Дома и соцобъекты остались без тепла: основную тепломагистраль прорвало в Павлодаре

Крупная авария на теплосетях произошла в Павлодаре - горячая вода затопила улицу, а от пара видимость в районе ЧП упала до нуля, также в домах люди остались без тепла, передает сайт телеканала КТК.

Специалисты утверждают, порыв случился из-за полной изношенности коммунальных сетей. Сообщается, что в городе проложено 800 километров труб, 80% из которых давно устарели.

По словам чиновников, это не значит, что ремонту подлежат все коммунальные сети.

В результате произошедшей аварии от тепла отключили шесть многоквартирных домов и два соцобъекта. Это онкодиспенсер и врачебно-физкультурный центр.

"Обнаружили порыв на сетях централизованного теплоснабжения утром. На место происшествия выехали представители жилищной инспекции. Сейчас бригада ТОО "Павлодарские тепловые сети" работает над устранением проблемы", - сообщал специалист пресс-службы акимата г. Павлодара Оразбек Саяхат.

Источник: КТК.

Согласно данным РГП "Казгидромет", 22 февраля в Павлодаре днем наблюдалась температура -25 градусов. Ночью столбики термометров упадут до -30. Морозы в городе, согласно прогнозам, будут держаться еще несколько дней.