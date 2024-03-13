"Нашли коллеги": мужчина умер во сне в пригороде Павлодара

В пригороде Павлодара парень умер во сне от отравления угарным газом, а его родителей госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации спасателей, инцидент произошел в пригородном селе в частном доме 11 марта. Причиной стала неисправность печи. В стенке образовалась трещина, откуда просочился угарный газ.

В ДЧС Павлодарской области отметили, что пожара не было.

"Сейчас то низкое давление, то высокое, перепады постоянно идут, за счет этого распространение угарного газа. Даже там как такого задымления не было, как при пожарах. Их нашли коллеги родителей по работе. Начали искать, потому что они не вышли на работу. Пришли к ним домой и увидели", - сообщил начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев.

С места происшествия были госпитализированы супруги в тяжелом состоянии, а их 27-летний сын от отравления угарным газом скончался на месте.

Три дня назад в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области из-за отравления угарным газом погибли два человека - женщина 1965 года рождения и ее сын. Второго сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной произошедшего стало задымление печи.

МЧС на своем официальном сайте призвало соблюдать элементарные правила по эксплуатации отопительного оборудования.

Спасатели назвали основные причины отравления угарным газом: