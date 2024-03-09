Элеватор с тоннами кукурузы загорелся в Жетісу
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В области Жетісу потушили пожар на элеваторе - в момент возгорания там находилось несколько тонн кукурузы, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
В Алакольском районе области Жетісу, на территории крестьянского хозяйства произошло возгорание сушильного элеватора с 5 тоннами кукурузы.
Предварительная причина пожара короткое замыкание электродвигателя.
Пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Отметим, накануне мы писали, что в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области случился серьезный пожар - загорелось отделение элеватора с тоннами зерна.
На момент возгорания в нем находилось 10 тонн зерна. С огнем боролись порядка 90 человек, более 12 единиц техники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065467-elevator-s-tonnami-kukuruzy-zagorelsya-v-zhetisu/