Элеватор с тоннами кукурузы загорелся в Жетісу

В области Жетісу потушили пожар на элеваторе - в момент возгорания там находилось несколько тонн кукурузы, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

В Алакольском районе области Жетісу, на территории крестьянского хозяйства произошло возгорание сушильного элеватора с 5 тоннами кукурузы.

Предварительная причина пожара короткое замыкание электродвигателя.

Пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Отметим, накануне мы писали, что в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области случился серьезный пожар - загорелось отделение элеватора с тоннами зерна.

На момент возгорания в нем находилось 10 тонн зерна. С огнем боролись порядка 90 человек, более 12 единиц техники.