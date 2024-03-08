Элеватор с 10 тоннами зерна загорелся в ВКО (видео)
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Сегодня, 8 марта, в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области случился серьезный пожар - загорелось отделение элеватора с тоннами зерна, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, пожар случился в селе Предгорное - загорелось сушильное отделение элеватора. На момент возгорания в нем находилось 10 тонн зерна.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Незамедлительно к месту направлены силы и средства района.
С огнем боролись порядка 90 человек, более 12 единиц техники, 1 пожарный поезд КТЖ, ДЧС и ТОО "ВассКен".
"Предварительные причины пожара: несоблюдение техники пожарной безопасности при переработке сельскохозяйственной продукции и нарушение технологического процесса", - уточнили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065212-elevator-s-20-tonnami-zerna-zagorelsya-v-vko-video/