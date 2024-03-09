Сторож попал в больницу в результате пожара в Акмолинской области (фото)
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Пожар произошел в боксе, предназначенном для хранения техники, в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области - пострадал мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Инцидент произошел сегодня ночью, примерно в 2:30. Возгорание случилось в боксе, предназначенном для хранения техники, на площади 100 кв. м.
Незамедлительно на место вызова выехали 3 спасателя и 1 единица техники ДЧС Акмолинской области и 14 спасателей и 3 единицы техники ДЧС Астаны.
Им удалось предотвратить распространения огня на моноблок газо-заправочной станции, так же удалось спасти с огня два грузовика, два погрузчика и газовоз.
Кроме того, пожарные вынесли 10 газовых баллонов.
Пожар был локализован в 03.24, а ликвидирован в 03.54.
До прибытия пожарных подразделений сторож с ожогами был госпитализирован в больницу №1 Астаны работниками БСМП.
Причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065443-storozh-popal-v-bolnitsu-v-rezultate-pozhara-v-akmolinskoy-oblasti-foto/