Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Сторож попал в больницу в результате пожара в Акмолинской области (фото)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото с места событий: ДЧС Акмолинской области

Пожар произошел в боксе, предназначенном для хранения техники, в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области - пострадал мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошел сегодня ночью, примерно в 2:30. Возгорание случилось в боксе, предназначенном для хранения техники, на площади 100 кв. м.

Незамедлительно на место вызова выехали 3 спасателя и 1 единица техники ДЧС Акмолинской области и 14 спасателей и 3 единицы техники ДЧС Астаны.

Им удалось предотвратить распространения огня на моноблок газо-заправочной станции, так же удалось спасти с огня два грузовика, два погрузчика и газовоз.

Кроме того, пожарные вынесли 10 газовых баллонов.

Пожар был локализован в 03.24, а ликвидирован в 03.54.

До прибытия пожарных подразделений сторож с ожогами был госпитализирован в больницу №1 Астаны работниками БСМП.

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065443-storozh-popal-v-bolnitsu-v-rezultate-pozhara-v-akmolinskoy-oblasti-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.