Сторож попал в больницу в результате пожара в Акмолинской области (фото)

Пожар произошел в боксе, предназначенном для хранения техники, в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области - пострадал мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошел сегодня ночью, примерно в 2:30. Возгорание случилось в боксе, предназначенном для хранения техники, на площади 100 кв. м.

Незамедлительно на место вызова выехали 3 спасателя и 1 единица техники ДЧС Акмолинской области и 14 спасателей и 3 единицы техники ДЧС Астаны.

Им удалось предотвратить распространения огня на моноблок газо-заправочной станции, так же удалось спасти с огня два грузовика, два погрузчика и газовоз.

Кроме того, пожарные вынесли 10 газовых баллонов.

Пожар был локализован в 03.24, а ликвидирован в 03.54.

До прибытия пожарных подразделений сторож с ожогами был госпитализирован в больницу №1 Астаны работниками БСМП.

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.