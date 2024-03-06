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Частный дом загорелся в Алматы: огнеборцы спасли мужчину (видео)

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Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

57-летнего мужчину спасли из горящего частного дома в Медеуском районе Алматы. Его передали медикам. Причину пожара устанавливают, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел в частном жилом доме в Медеуском районе Алматы сегодня, 6 марта, в 18:59. Огонь перешел на кровлю соседнего двухэтажного дома.

Как сообщили в официальном Telegram-канале МЧС, в 19:18 пожар локализовали (остановили его распространение) на площади 250 кв. м, в 20:02 – ликвидировали.

В ходе тушения был спасен 57-летний мужчина. Его передали медикам. Наряду с этим пожарные предотвратили распространение огня на соседний дом.

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064935-chastnyy-dom-zagorelsya-v-almaty-ognebortsy-spasli-muzhchinu-video/

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