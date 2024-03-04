Разбитые стекла и обвалившиеся потолки: о последствиях толчков рассказали алматинцы (видео)

Алматинцы делятся фотографиями разбитых стекол и обвалившихся потолков. Это последствия сегодняшнего землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из читательниц NUR.KZ поделилась фотографиями разрушений, которые принесло землетрясение. Офис девушки находится на третьем этаже недалеко от пересечений улиц Кабанбай батыра и Курмангалиева.

Последствия землетрясения. Фото: от читательницы NUR.KZ

На фотографии видно, как обвалилась конструкция на потолке. От падения ее спас висевший на стене кондиционер. Также девушка чудом не пострадала, когда разбилось стекло.

Последствия землетрясения. Фото: от читательницы NUR.KZ

Другая читательница NUR.KZ поделилась фотографией разбитого стекла в ее квартире, которое упало во время толчков.

Последствия землетрясения. Фото: от читательницы NUR.KZ

Также распространяется видео, снятое предположительно в одном из бизнес-центров мегаполиса. На нем полностью выбило стекла.

А в телеграм-канале Qumash распространяется видео того, что происходило в метро в момент землетрясения. На кадрах люди массово выбегают из метро.

Также на странице в соцсетях kris_p_almata появилось видео того, что было на одной из алматинских улиц в момент землетрясения.

А на канале EL.INFO появились кадры из офиса в момент землетрясения в Алматы. На нем с верхних полок шкафа начинают падать предметы.

Помимо этого, алматинцы делятся кадрами работы врачей в кардиоцентре, где несмотря на подземные толчки продолжалась операция.