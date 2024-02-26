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Иностранца вытащили спасатели из горящего склада в Алматы

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео с места событий: МЧС РК

Гражданина Узбекистана спасли в субботу вечером в Алматы - пожарные вытащили иностранца из горящего склада, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что 24 февраля в 19:43 во время тушения пожара в Алатауском районе в микрорайоне Теректы на складских помещениях был спасен гражданин Узбекистана 1998 года рождения.

Мужчина оказался работником СТО.

Как сообщили в МЧС, командир отделения СПЧ-2 старший сержант гражданской защиты Мухпул Ильяр своевременно провел сердечно-легочную реанимацию.

Отмечается, что после осмотра медицинской службы, спасенный был отпущен домой.

Кадры с места происшествия пожарные опубликовали в Teleram-канале МЧС РК.

В пресс-службе ДЧС Алматы добавили, что в ликвидации пожара задействовали 50 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС южной столицы, а также 7 человек и 2 единицы техники ДЧС Алматинской области.

Площадь пожара составила 180 кв.м.

Также пожарные вынесли со соклада 2 газовых баллона объемом 25 и 50 литров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062892-inostrantsa-vytaschili-spasateli-iz-goryaschego-sklada-v-almaty/

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