Мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Усть-Каменогорске

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Усть-Каменогорске, на месте происшествия найдено тело мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар, по данным ведомства, произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Усть-Каменогорске.

"Площадь пожара составила 13 квадратных метров. На месте пожара обнаружен погибший житель 1986 года рождения с признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 17:09. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС.

Ранее сообщалось о том, что в селе Шелехово Бородулихинского района в области Абай в частном жилом доме произошел пожар. На месте ЧП пожарные нашли тело без признаков жизни.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.