Мать и трое детей отравились угарным газом в Костанайской области

Женщина и трое ее детей сегодня попали в больницу в результате отравления угарным газом в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, инцидент произошел в селе Федоровка Костанайской области.

"В частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе женщина и трое детей получили отравление угарным газом", - пояснили в МЧС.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что в Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным газом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи.

На своем официальном сайте МЧС перечислило основные причины отравления угарным газом: