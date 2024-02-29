Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мать и трое детей отравились угарным газом в Костанайской области

Опубликовано:

Отопительная печь в доме
Печь. Иллюстративное фото: Diane079F / Getty Images

Женщина и трое ее детей сегодня попали в больницу в результате отравления угарным газом в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, инцидент произошел в селе Федоровка Костанайской области.

"В частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе женщина и трое детей получили отравление угарным газом", - пояснили в МЧС.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что в Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным газом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи.

На своем официальном сайте МЧС перечислило основные причины отравления угарным газом:

  • нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга);
  • неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход);
  • нахождение человека в очаге пожара;
  • горение бытового газа в условиях недостатка кислорода и плохой вентиляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063802-mat-i-troe-detey-otravilis-ugarnym-gazom-v-kostanayskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.