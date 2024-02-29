Мать и трое детей отравились угарным газом в Костанайской области
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Женщина и трое ее детей сегодня попали в больницу в результате отравления угарным газом в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, инцидент произошел в селе Федоровка Костанайской области.
"В частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе женщина и трое детей получили отравление угарным газом", - пояснили в МЧС.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Ранее сообщалось, что в Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным газом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи.
На своем официальном сайте МЧС перечислило основные причины отравления угарным газом:
- нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга);
- неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход);
- нахождение человека в очаге пожара;
- горение бытового газа в условиях недостатка кислорода и плохой вентиляции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063802-mat-i-troe-detey-otravilis-ugarnym-gazom-v-kostanayskoy-oblasti/