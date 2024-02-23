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Более 400 чиновников экстренно вывели из приемной акима Павлодара (видео)

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Приемная акима Павлодара
Приемная акима Павлодара. Фото: ДЧС Павлодарской области

Чиновников, работающих в различных отделах павлодарского городского акимата, сегодня экстренно эвакуировали пожарные. Спасатели провели в здании учения, называя приемную акима Павлодара одной из самых потенциально опасных при чрезвычайной ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Специальные учения провели сегодня по адресу Кривенко, 25 в Павлодаре. Пожарные в 10 утра запустили сигнал "Внимание всем" и принялись экстренно выводить с рабочих мест чиновников из приемной акима Павлодара.

"Здесь, на Кривенко, 25, сидят почти 80%, если не 90% госучреждений Павлодара. Тут работают порядка 700 человек. Мы отработали элементы при возникновении пожара, эвакуацию, порядок действий", - сообщил и.о. начальника управления ДЧС Павлодарской области Ерлан Касимов.

Сегодня в здании оказались более 400 госслужащих. На Кривенко, 25 находятся отделы образования, соцзащиты, ЖКХ, жилищных отношений, земельных отношений, архитектуры и градостроительства, предпринимательства и сельского хозяйства. Ежедневно сюда приходят сотни горожан за оказанием госуслуг.

В ДЧС Павлодарской области отмечают, что это самое густонаселенное государственное учреждение.

Выбежать из 7-этажного здания на улицу чиновникам удалось довольно оперативно. Сейчас здесь действует карточная система пропуска.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в 10.00 в Алматы прошла общегородская сейсмотренировка. Также была задействована система перехвата теле- и радиоканалов.

Как отметили в ДЧС, целью мероприятия является повышение уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, наибольший охват граждан для доведения информации о первоочередных действиях при землетрясении, повышение культуры безопасности населения.

При этом во время сейсмотренировки в южной столицы зафиксировали реальные подземные толчки.

В целях подготовки населения к различным чрезвычайным ситуациям всеобщая тренировка сегодня прошла по всему Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062710-bolee-400-chinovnikov-ekstrenno-vyveli-iz-priemnoy-akima-pavlodara-video/

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