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Столб дыма на проспекте Достык в Алматы объяснили в МЧС (видео)

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Пожар в цветочном магазине в Алматы
Пожар в цветочном магазине в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

Цветочный магазин загорелся на проспекте Достык в Алматы. Это произошло сегодня утром. Обошлось без жертв, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-аккаунте Kris P Official.

На кадрах можно заметить киоск, охваченный сильным пламенем и столб густого дыма, поднимающийся от пожара. Дым, судя по кадрам, был виден с дороги за несколько улиц от самого места происшествия.

По данным МЧС, сегодня в 08:51 по проспекту Достык, 107, в Алматы произошло загорание отдельно стоящего цветочного магазина.

"В 09:06 пожар локализован. Жертв и пострадавших нет", – заявили спасатели.

В 09:21 пожар удалось потушить полностью. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Алматы.

Напомним, вчера сообщалось, что в горевшей в Алматы времянке обнаружили тела двух человек. По предварительным данным, помещение сдавалось в аренду.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062098-stolb-dyma-na-prospekte-dostyk-v-almaty-obyasnili-v-mchs/

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