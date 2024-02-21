Столб дыма на проспекте Достык в Алматы объяснили в МЧС (видео)

Цветочный магазин загорелся на проспекте Достык в Алматы. Это произошло сегодня утром. Обошлось без жертв, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-аккаунте Kris P Official.

На кадрах можно заметить киоск, охваченный сильным пламенем и столб густого дыма, поднимающийся от пожара. Дым, судя по кадрам, был виден с дороги за несколько улиц от самого места происшествия.

По данным МЧС, сегодня в 08:51 по проспекту Достык, 107, в Алматы произошло загорание отдельно стоящего цветочного магазина.

"В 09:06 пожар локализован. Жертв и пострадавших нет", – заявили спасатели.

В 09:21 пожар удалось потушить полностью. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Алматы.

Напомним, вчера сообщалось, что в горевшей в Алматы времянке обнаружили тела двух человек. По предварительным данным, помещение сдавалось в аренду.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: