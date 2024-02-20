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Тела двух людей нашли в горевшей времянке в Алматы

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Место происшествия
Место происшествия. Фото: t.me/dchs_alm

Тела двух людей обнаружили в горевшей в Алматы времянке. По предварительным данным, помещение сдавалось в аренду, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сегодня, 20 февраля, в 03:43 пожарные Медеуского района выехали на вызов – по улице Муртаза горела времянка на площади 15 кв. м.

"В связи с поздним сообщением пожар имел развившийся вид, несмотря на прибытие пожарных по нормативу. Происходило обрушение конструкций кровли времянки", – говорится в сообщении.

Наряду с этим была угроза перехода огня на частный дом, расположенный рядом. Пожар локализовали (остановили его распространение) в 03:54, ликвидировали – в 04:03.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двоих людей. Предварительно, времянка сдавалась в аренду", – рассказали в ДЧС.

Материалы по факту пожара для дальнейшего принятия процессуального решения были переданы в полицию.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062050-tela-dvuh-lyudey-nashli-v-gorevshey-vremyanke-v-almaty/

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