Двое мужчин погибли при пожарах в двух регионах Казахстана

Сегодня в двух регионах Казахстана произошли пожары в жилых домах, в результате которых погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщает ведомство, сегодня, 19 февраля, в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Жеруйык города Атырау произошел пожар на площади 25 кв. м.

На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины 1954 года рождения.

Также в селе Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области в квартире жилого дома произошел пожар на площади 80 кв. м. Пожарные ходе разбора завалов на месте ЧП нашли тело гражданина 1970 года рождения.

В МЧС отметили, что причины произошедших пожаров устанавливаются. Также в ведомстве призвали казахстанцев в отопительный период строго соблюдать правила пожарной безопасности в жилых домах и быту.

Напомним, сегодня в селе Енбек Акмолинской области загорелся частный жилой дом на площади 70 кв. м. В результате происшествия погиб мужчина.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".