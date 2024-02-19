Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Двое мужчин погибли при пожарах в двух регионах Казахстана

Опубликовано:

Пожарные на вызове
Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня в двух регионах Казахстана произошли пожары в жилых домах, в результате которых погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщает ведомство, сегодня, 19 февраля, в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Жеруйык города Атырау произошел пожар на площади 25 кв. м.

На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины 1954 года рождения.

Также в селе Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области в квартире жилого дома произошел пожар на площади 80 кв. м. Пожарные ходе разбора завалов на месте ЧП нашли тело гражданина 1970 года рождения.

В МЧС отметили, что причины произошедших пожаров устанавливаются. Также в ведомстве призвали казахстанцев в отопительный период строго соблюдать правила пожарной безопасности в жилых домах и быту.

Напомним, сегодня в селе Енбек Акмолинской области загорелся частный жилой дом на площади 70 кв. м. В результате происшествия погиб мужчина.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061819-dvoe-muzhchin-pogibli-pri-pozharah-v-akmolinskoy-i-atyrauskoy-oblastyah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.