Пожар в районе барахолки в Алматы потушили (фото)
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В ДЧС Алматы сообщили о ликвидации пожара на складе в Жетысуском районе - пожар тушили несколько часов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В 14.58 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили спасатели.
Как уточнили в ДЧС, первые расчеты прибыли на место через 4 минуты. Было установлено горение открытым пламенем склада на общей площади 2300 кв.м.
Подчеркивается, что создалась угроза перехода огня на близстоящий гостиничный комплекс.
Препятствия пожарным создавали припаркованные машины.
"На месте пожара взрывались аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия, создалась угроза обрушения конструкций. С объекта было эвакуировано 7 газовых баллонов", - сообщили в ведомстве.
Согласно последним данным, на месте пожара было задействовано более 120 человек личного состава, 32 единицы техники, в том числе силы и средства "Алматы су".
Причина пожара устанавливается, проводится разборка и пролив конструкций, на месте происшествия работают дознаватели.
Напомним, что сегодня, 17 февраля, в 10:40 силы и средства ДЧС города Алматы выехали по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района (район барахолки). Там загорелся склад.
Тушение пожара осложнялось наличием взрывоопасных предметов (газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия).
Пожар локализовали В 12:28.
Также пожарные показали, как боролись с огнем на складе - были опубликованы фото и видео с места ЧП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061509-pozhar-v-rayone-baraholki-v-almaty-potushili/