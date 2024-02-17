Пожар в районе барахолки в Алматы потушили (фото)

В ДЧС Алматы сообщили о ликвидации пожара на складе в Жетысуском районе - пожар тушили несколько часов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 14.58 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили спасатели.

Как уточнили в ДЧС, первые расчеты прибыли на место через 4 минуты. Было установлено горение открытым пламенем склада на общей площади 2300 кв.м.

Подчеркивается, что создалась угроза перехода огня на близстоящий гостиничный комплекс.

Гостиница. Фото: ДЧС Алматы

Препятствия пожарным создавали припаркованные машины.

"На месте пожара взрывались аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия, создалась угроза обрушения конструкций. С объекта было эвакуировано 7 газовых баллонов", - сообщили в ведомстве.

Согласно последним данным, на месте пожара было задействовано более 120 человек личного состава, 32 единицы техники, в том числе силы и средства "Алматы су".

Причина пожара устанавливается, проводится разборка и пролив конструкций, на месте происшествия работают дознаватели.

Напомним, что сегодня, 17 февраля, в 10:40 силы и средства ДЧС города Алматы выехали по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района (район барахолки). Там загорелся склад.

Тушение пожара осложнялось наличием взрывоопасных предметов (газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия).

Пожар локализовали В 12:28.

Также пожарные показали, как боролись с огнем на складе - были опубликованы фото и видео с места ЧП.