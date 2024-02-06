Годовщина землетрясения в Турции: как мать расследовала обрушение дома, в котором погиб ее сын

6 февраля исполняется год с тех пор, как на юге Турции произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 50 тысяч человек.

Сейчас ясно, что многие жизни можно было спасти, если бы соблюдались все строительные нормы.

Одна из жительниц Стамбула поставила перед собой задачу выяснить, что стало причиной обрушения здания, в котором жили ее близкие.

До февраля прошлого года Нургюль Гексу была, по ее собственным словам, обычной домохозяйкой. Она любила готовить, и одним из ее любимых блюд было "ичли кефте" — котлеты из булгура с начинкой из мясного фарша.

Нургюль жила на окраине Стамбула, а ее сын Ахмет Кан Забун с женой и маленьким ребенком — на юго-востоке страны.

31-летний Ахмет Кан не был единственным ребенком Нургюль, но он был старшим сыном, которого она родила в молодом возрасте, поэтому их отношения были особенными.

Она устроила сына в университет и гордилась тем, чего он добился. Сама она не смогла получить высшее образование и была вынуждена заканчивать школу экстерном.

6 февраля 2023 года ее мир перевернулся с ног на голову: город Кахраманмараш, где жил Ахмет Кан, стал эпицентром мощного землетрясения.

Во время землетрясения в городе обрушилось не менее 7 тысяч зданий, в том числе и дом Ахмет Кана.

Нургюль бросилась в Кахраманмараш на поиски своего сына, его жены и ребенка — "троих своих детей", как называет их женщина.

"Дом Эзги"

В то время как многие здания в Кахраманмараше были разрушены землетрясением, район, где жил сын Нургюль, пострадал не так сильно.

Десятиэтажный многоквартирный жилой дом, известный как "Эзги", был одним из немногих, которые сровняло с землей. Другие дома в округе почти не пострадали.

Подобные вещи наблюдались и в других пострадавших от землетрясения районах, и многие в Турции стали задаваться вопросом, почему одни здания рухнули, а другие нет, хотя были расположены по соседству, имели одинаковую этажность, возраст и архитектурный стиль.

Нургюль терпеливо ждала, пока спасатели разберут завалы на месте "Эзги". Восемь дней спустя были найдены тела Ахмет Кана, его жены Несибе и их дочери Асуде.

Ахмет Кан и его супруга были юристами, их дочери было всего полгода.

"Потерять не одного, а трех детей — это очень тяжело", — говорит Нургюль.

Она часто публикует семейные фотографии в социальных сетях, которые начала вести после землетрясения.

"Я не хотела, чтобы они погибли напрасно и чтобы я просто забыла о них", — говорит женщина.

Всего при обрушении "Эзги" погибли 35 человек. Выжили только двое.

Эксперт по поиску правды

Нургюль решила докопаться до истины и выяснить, почему здание, в котором жил ее сын, рухнуло, а другие — нет. Ей нужны были доказательства и экспертиза.

Она обратилась к местным инженерам и экспертам строительной сферы, научилась находить в интернете фотографии "до" и "после", начала разбираться в строительных нормах и в том, какие процедуры необходимо пройти, чтобы получить разрешения на перепланировку.

В июне прошлого года Нургюль увидела видеоролик Турецкой службы Би-би-си на YouTube, в котором мы рассказывали об обрушении одного из зданий в городе Измир после землетрясения 2020 года.

Нургюль написала нам в соцсетях с просьбой помочь проанализировать обрушение дома "Эзги".

Мы поддерживали с ней связь в течение нескольких месяцев, пока она продолжала выяснять, правильно ли были сделаны перепланировки в "Эзги". Мы представили ее выводы в виде графиков, чтобы проиллюстрировать произошедшее.

"Я постаралась собрать как можно больше информации с места гибели моего сына, хотя по идее этим должна была заниматься не я, — говорит Нургюль. — Но если бы я этого не сделала, мы бы так ничего и не узнали".

Нургюль узнала, что во многих пострадавших от землетрясения районах расследования, начатые после заявлений о нарушениях строительных норм, закрывались из-за недостатка доказательств. Она не хотела, чтобы подобное случилось с ней.

Она дала множество телевизионных интервью, чтобы придать огласке свое дело.

Несмотря на то, что до землетрясения она не была профессионалом в области социальных сетей, она завела аккаунт в инстаграме об обрушении "Эзги", пытаясь собрать информацию от других семей погибших и экспертов по строительству.

Нургюль подчеркивает, что прокуроры могли собрать доказательства того, как здание было построено изначально, из открытых источников. Она же хотела убедиться, что все стороны, которые несут ответственность за обрушение, понесут наказание, поэтому сосредоточилась на сборе информации о том, как проводилась реконструкция и перестройка здания.

Прокуратура начала расследование и заказала экспертный отчет об обрушении здания "Эзги", который был готов в июле 2023 года. Показания Нургюль легли в его основу.

Что говорилось в отчете?

В отчете содержался вывод, что многие изменения, внесенные в конструкцию здания, были выполнены с нарушением существующих правил строительства и являлись незаконными.

Как рассказал в интервью Би-би-си доцент кафедры гражданского строительства Стамбульского технического университета доктор Бейза Ташкин, тот факт, что соседние здания устояли, указывает на серьезные структурные проблемы с "Эзги".

В отчете говорится, что основные несущие элементы здания либо изначально не были возведены должным образом, либо были изменены позднее.

Официальные лабораторные анализы также показали, что некоторые материалы и процессы не соответствовали утвержденным нормам.

Было еще кое-что.

Кафе на первом этаже

После обрушения "Эзги" возникли вопросы по поводу ранее проведенной реконструкции кафе на первом этаже.

Реконструкция заключалась в объединении трех отдельных помещений в одно большое. Кроме того, в кафе был установлен сервисный лифт путем демонтажа части пола, а в стенах были проделаны многочисленные большие отверстия для вентиляции.

Еще одним изменением стало удаление или замена несущей стены, которая была предусмотрена в первоначальном проекте здания, но позднее просто исчезла.

В 2021 году жители "Эзги" подписали петицию к местным властям с просьбой провести проверку, так как беспокоились, что ремонт нарушил конструктивную целостность здания.

В ответе говорилось, что "никаких отклонений от первоначального архитектурного проекта не обнаружено".

Теперь Нургюль задается вопросом, почему призыв о помощи был проигнорирован и "осматривали ли власти вообще здание, прежде чем писать ответ".

После публикации отчета летом прошлого года прокуратура возбудила уголовное дело.

Дизайнер интерьера кафе на первом этаже и инженер, отвечавший за возведение здания, были арестованы в сентябре 2023 года и ожидают суда.

Ордер на арест подрядчика строительства также был выдан, но не был исполнен, вероятно, из-за его преклонного возраста.

Адвокат мужчины отверг обвинения в том, что его клиент несет ответственность за обрушение, и возложил вину на последующие перепланировки. Адвокат пока не ответил на нашу просьбу о дополнительных комментариях.

Владельцы кафе, арест которых также был санкционирован прокурором, скрылись и остаются на свободе. В сентябре прошлого года они заявили в соцсетях, что отрицают свою причастность к нарушениям строительных норм при ремонте на первом этаже.

Местные власти до сих пор не допрошены. Мы также обратились в Министерство внутренних дел Турции с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не получили

Наследие "Эзги"

Аресты и уголовные обвинения в связи с разрушением "Эзги" не являются уникальными: десятки дел, связанных с дефектными конструкциями и незаконными перестройками, были возбуждены во всех пострадавших от землетрясения районах Турции.

В июле прошлого года турецкое Министерство юстиции сообщило, что в рамках расследования этих дел было арестовано более 350 человек.

Занимаясь собственным расследованием, Нургюль помогала другим, делясь своими знаниями в области строительных норм и гражданского строительства, а также навыками сбора информации из открытых источников.

Нургюль говорит, что хочет непременно найти виновных в разрушении здания, в котором жил ее сын с семьей, и удостовериться в том, что в будущем никому не захочется нарушать строительные нормы.

"Может быть, именно из-за "Эзги" такое больше никогда не повторится, и я сражаюсь за то, чтобы это дело стало примером", — говорит она.

Эсра Ялчыналп в Стамбуле и Осман Кайтазоглу в Лондоне

Турецкая служба Би-би-си