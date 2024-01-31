"Остаются вопросы": депутат раскритиковал ход расследования авиакатастрофы Bek Air

Депутат Аскар Садыков во время заседания мажилиса, нижней палаты казахстанского парламента, высказался о крушении Bek Air в 2019 году, потребовав наказать виновных, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат напомним, что на днях Министерство транспорта поручило акиматам снести ранее возведенные строения возле аэропортов.

"Напомним, что еще 7 лет назад, в 2017 году, главная транспортная прокуратура вносила аналогичное представление КГА о сносе более 800 объектов, построенных в нарушение безопасности полетов вокруг аэропорта городов Алматы, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск, Тараз и Шымкент.

Данное предписание не было выполнено и в 2019 году. При жесткой посадке в аэропорту Алматы самолет Fokker-100 выкатился на приаэродромную территорию и столкнулся с построенным там домом. Погибло 12 человек, получили тяжкие травмы еще 47. Тогда был направлен депутатский запрос о полном расследовании причин трагедии, но оно до сих пор не закончено", - говорит депутат.

По словам Садыкова, за выделение участка осуждены бывшие руководители земельных отношений Талгарского района и риэлтор.

"Но с причинами падения борта органы не могут разобраться до сих пор. Официальной версией названа ошибка экипажа. Это проще всего. Однако остаются вопросы. Во-первых, РГП "Казаэронавигация" отказалась изучить версию о попадании самолета в вихревой поток предыдущего самолета, что нарушает аэродинамику. За минуту до взлета Fokker взлетал Airbus, длина вихревого следа которого может составлять 10-12 км.

Службами аэропорта плоскости самолета были обработаны антиобледенительной жидкостью, которую они разбавили водой. Но, согласно данным производителя, та жидкость не подлежит разведению водой, так как может произойти потеря свойств и замерзание", - сообщил депутат.

Он рассказал, что дом, в который врезался лайнер, находится в 10 метрах от аэропорта, несмотря на то, что защитная зона должна быть не менее 500 метров, но факты не были приняты во внимание.

"Согласно данным Генеральной прокуратуры и Антикора, возбуждается уголовное дело в отношении КГА, который, несмотря на 23 здания, угрожающие безопасности полетов, в ноябре 2018 года незаконно выдал сертификат годности аэродрома Алматы без ограничений.

Однако 12 января в ответ на обращение адвокатов семей пострадавших, прокуратура сообщила о прекращении этого дела, так как место столкновения самолета с домом в 800 м не относится к санитарно-защитной зоне, причем дистанция рассчитана от ВВП, тогда как, согласно правилам, защитная зона должна рассчитываться от территории аэропорта, а это 10 м", - добавил депутат.

Садыков говорит, что "чтобы отвести чиновников от ответственности", 31 марта 2023 года была принята новая редакция правил выдачи сертификата годности аэродрома, где ответственность за дополнительные меры переложена на эксплуатантов, то есть аэропорты.

"Но претензии аэропорту Алматы предъявить невозможно, так как ужесточение требований обратной силы не имеет.

11 января 23 фракция направляла депутатский запрос о необходимости удаления зданий, находящихся в опасной близости от аэропортов по всей стране, а также необходимости завершения расследования трагедии Fokker-100. К сожалению, как и 7 лет назад, ничего не изменилось с тех пор. В связи с этим фракция "Акжол" в третий раз требует всестороннего расследования всех обстоятельств указанного дела и установления ответственных лиц", - заключил Аскар Садыков.

Напомним, в конце декабря 2019 года под Алматы разбился самолет авиакомпании Bek Air. Борт выполнял рейс Z9-2100 в столицу. На борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Некоторым пассажирам удалось спастись, кто-то в результате происшествия получил травмы, еще 12 человек, к сожалению, погибли. Через месяц после трагедии скончался еще один человек - второй пилот рухнувшего воздушного судна.

Дом, в который врезался самолет Bek Air, как стало известно позже, был построен с нарушениями. Тогда и был вновь поднят вопрос о законности построек рядом с авиагаванью южной столицы. Юрист в сфере земельного права, а ныне - депутат мажилиса Бакытжан Базарбек тогда заявил, что строения должны находиться на расстоянии как минимум 3-х километров от аэропорта.

Также вопрос о законности строений комментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (разделено на два министерства в 2023 году). Тогда в ведомстве заявили, что всеми участками земель, которые расположены за пределами зоны аэропорта, распоряжается акимат.