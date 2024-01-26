Незаконные строения вокруг аэропортов снесут в Казахстане

В Минтрансе заявили о необходимости устранения ранее возведенных незаконных строений вокруг казахстанских аэропортов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, вопрос застройки вокруг аэропортов обсудили на совещании в министерстве.

Глава Минтранса Марат Карабаев поручил разработать механизмы, обеспечивающие прозрачность и строгий контроль за ходом строительных процессов вблизи аэропортов РК.

"Местным исполнительным органам указано о необходимости взять на особый контроль и принять меры по устранению ранее возведенных строений на приаэродромной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что представители авиационной администрации Казахстана инициировали вопрос в части установления зонирования на приаэродромной территории для определения точного количества имеющихся на сегодняшний день препятствий.

Напомним, в конце декабря 2019 года под Алматы разбился самолет авиакомпании Bek Air. Борт выполнял рейс Z9-2100 в столицу. На борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Некоторым пассажирам удалось спастись, кто-то в результате происшествия получил травмы, еще 12 человек, к сожалению, погибли. Через месяц после трагедии скончался еще один человек - второй пилот рухнувшего воздушного судна.

Дом, в который врезался самолет Bek Air, как стало известно позже, был . Тогда и был вновь поднят вопрос о законности построек рядом с авиагаванью южной столицы. Юрист в сфере земельного права, а ныне - депутат мажилиса Бакытжан Базарбек тогда заявил, что строения должны находиться на расстоянии как минимум 3-х километров от аэропорта.

Также вопрос о законности строений комментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (разделено на два министерства в 2023 году). Тогда в ведомстве заявили, что всеми участками земель, которые расположены за пределами зоны аэропорта, распоряжается акимат.