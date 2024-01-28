Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Гелендваген" взорвался во дворе жилого дома в Караганде (видео)

Опубликовано:

Сгоревший "гелендваген"
Сгоревший "гелендваген". Кадр из видео: instagram.com/in_da_krg

Вчера утром в одном из дворов Караганды загорелся припаркованный Mercedes-Benz G 500. Под воздействием открытого огня в машине взорвалось газовое оборудование, сообщает издание Ekaraganda.kz.

Сообщается, что инцидент произошел вчера рано утром около жилого дома по улице Гапеева в Караганде.

По данным ДЧС региона, от высокой температуры был поврежден стоящий рядом Volkswagen Passat.

"Вблизи дома произошло горение сгораемых частей в моторном отсеке, панели приборов и обшивки салона автомашины Mercedes-Benz G 500 на общей площади 4 квадратных метра.

До прибытия службы пожаротушения произошел хлопок газовоздушной смеси от газового оборудования, установленного в автомашине Mercedes-Benz G 500. Предварительная причина пожара – открытый источник огня", – сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован в 04:19 часов. Жертв и пострадавших нет.

Позже в соцсетях появилось видео со сгоревшим авто. Оно было опубликовано в Instagram-сообществе in_da_krg.

По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

  • немедленно сообщить водителю о возгорании;
  • остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
  • покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057887-gelendvagen-vzorvalsya-vo-dvore-zhilogo-doma-v-karagande-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.