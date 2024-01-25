Крупный пожар произошел в банном комплексе в Усть-Каменогорске (видео)

В Усть-Каменогорске сегодня произошел пожар в банном комплексе на площади 120 кв. м. В ДЧС озвучили предварительную причину возгорания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, сегодня, 25 января, на территории банного комплекса по проспекту Аль-Фараби произошел пожар. На момент прибытия пожарных пламенем были охвачены кровля, деревянные конструкции стен и внутренней обшивки.

"Огнеборцами были проложены магистральные линии для тушения огня. Всего было задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц техники. С огнем удалось справиться на площади 120 кв. м", – рассказали в ведомстве.

Как сообщили в ДЧС, по причине пожара отрабатывается версия – нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели также напоминают владельцам объектов о соблюдении правил пожарной безопасности:

не допускать нарушений;

иметь первичные средства пожаротушения;

следить за исправностью пожарной сигнализации, состоянием эвакуационных выходов;

при пожаре сообщать по номеру 101 или 112.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.