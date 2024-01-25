Крупный пожар произошел в банном комплексе в Усть-Каменогорске (видео)
Опубликовано:
В Усть-Каменогорске сегодня произошел пожар в банном комплексе на площади 120 кв. м. В ДЧС озвучили предварительную причину возгорания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации пресс-службы ДЧС ВКО, сегодня, 25 января, на территории банного комплекса по проспекту Аль-Фараби произошел пожар. На момент прибытия пожарных пламенем были охвачены кровля, деревянные конструкции стен и внутренней обшивки.
"Огнеборцами были проложены магистральные линии для тушения огня. Всего было задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц техники. С огнем удалось справиться на площади 120 кв. м", – рассказали в ведомстве.
Как сообщили в ДЧС, по причине пожара отрабатывается версия – нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
В результате происшествия никто не пострадал.
Спасатели также напоминают владельцам объектов о соблюдении правил пожарной безопасности:
- не допускать нарушений;
- иметь первичные средства пожаротушения;
- следить за исправностью пожарной сигнализации, состоянием эвакуационных выходов;
- при пожаре сообщать по номеру 101 или 112.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057594-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-bannom-komplekse-v-ust-kamenogorske-video/