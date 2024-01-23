В Астане горел цех по изготовлению мебели (видео)
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В Сети появилось видео пожара в Астане. Открытым пламенем горело, вероятно, здание. В ДЧС города сообщили, что пожар произошел на производственном цеху по изготовлению мебели, передает NUR.KZ.
На кадрах, опубликованных в Сети, открытым пламенем горит здание.
"В Астане горит какой-то склад, улица Орлыколь", - говорится в сообщении к видео.
Как сообщили в ДЧС Астаны, пожар вспыхнул 23 января в 21.20 часов. Пожарные сразу выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу улица Дукенулы 31/11С.
"По прибытии уже в 21.26 часов по повышенному рангу вызова установлено, что горят заготовки мебели, пластиковые и резино-технические изделия в производственном цеху по изготовлению мебели на площади 1200 кв.м.
На месте был организован штаб пожаротушения. Оперативными и слаженными действиями огнеборцев удалось избежать распространения огня на близстоящие строения. Силами пожарных пожар локализован в 22.40 и ликвидирован в 23.19", - говорится в сообщении ДЧС.
Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара было задействовано 93 человека личного состава и 18 единиц техники столичного ДЧС, также сотрудники Центра медицины катастроф.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057158-v-astane-proizoshel-pozhar-v-rayone-zheleznodorozhnogo-vokzala/