Четыре человека погибли на свинокомплексе: покойного собираются судить в СКО

В Северо-Казахстанской области начинается рассмотрение дела о нарушении правил охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть четырех сотрудников свинокомплекса. В качестве обвиняемого проходит один из погибших работников, передает корреспондент NUR.KZ.

ЧП случилось 1 августа прошлого года в Тайыншинском районе. В свинокомплексе ТОО "EMС Agro" во время ремонтных работ в 8-метровом канализационном колодце погибли четверо рабочих 1966, 1991, 1995 и 2000 годов рождения.

И если трое из них признаны потерпевшими по делу, то начальник канализационной насосной станции 32-летний Роман Ахметжанов спустя три месяца с начала расследования дела был переведен из потерпевших в подозреваемые.

Роман Ахметжанов. Фото: из семейного архива

24 января состоится первое заседание, где в качестве обвиняемых вместе с начальником службы безопасности и охраны труда предприятия числится и погибший сотрудник.

Страшный день

Тот день родители Романа Ахметжанова без слез вспоминать не могут. Сын ушел на работу в 7 часов утра, с женой поговорил примерно в полпервого, а после перестал выходить на связь.

"Кристина с полвторого начала бить тревогу. Мол, такого не было, чтобы он не писал, не звонил так долго. Рома в четыре часа дня должен был выйти с работы. Но никто не спохватился даже, что люди не вышли со смены, никто их не искал до глубокого вечера.

После девяти часов вечера мы уже не могли ждать, паниковать начали и поехали на предприятие. Нас не пустили. После нас приехал директор, несколько часов все руководство находилось на территории. И только уже после 12 ночи, когда мы начали кричать, что вызываем полицию, приехали полицейские и пустили на территорию несколько родственников. Потом приехали пожарные, они уже доставали наших детей из колодца", - рассказывает мама Романа Клавдия Ахметжанова.

Обвинение

"1 августа 2023 года около 12 часов Ахметжанов, не поставив в известность руководство ТОО "EMC Agro", пренебрегая требованиями инструкции, совместно с подчиненными ему работниками, не прошедшими в установленном порядке внеплановый инструктаж по охране труда, будучи необеспеченными необходимым оборудованием для определения вредных веществ (газоанализатор) и противогазами, приступили к ремонту шланга погружного насоса, расположенного внутри канализационного колодца КНС 08/1.

В период с 12 часов 28 минут до 12 часов 35 минут работники, не откачав полностью содержимое колодца, а также не используя индивидуальные средства защиты, кроме одного работника, который был одет в защитный костюм ОЗК и респиратор, поочередно спустились в колодец. В результате чего получили отравление сконцентрированными в колодце парами метана и сероводорода, после чего, потеряв сознание, были затоплены навозной жидкостью, поступающей самотеком через трубы в указанный канализационный колодец", - говорится в обвинительном акте.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть работников наступила в результате механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей жидкостью при утоплении.

При специальном расследовании несчастного случая комиссия усмотрела по отношению к Роману Ахметжанову вину 60%, вину работодателя - 40%. По отношению к остальным трем работникам – вину работодателя - 80%, вину пострадавших - 20%.

В итоге, по версии следствия, начальник КНС службы канализационно-очистных сооружений Роман Ахметжанов, а также начальник службы безопасности и охраны труда предприятия совершили нарушение правил техники безопасности и правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а именно преступление, предусмотренное ст.156 ч.4 УК РК.

Второй удар

Решение следователей по переводу Романа из потерпевших в подозреваемые стало для убитых горем родителей вторым серьезным ударом. Клавдия Владимировна и Жокан Сагнаевич Ахметжановы рассказали корреспонденту NUR.KZ, что требовали отправить дело на дополнительное расследование, однако им отказали.

Родители погибшего. Фото: NUR.KZ

"Всем было просто удобно сделать крайним нашего погибшего сына, поэтому следствие велось в одностороннем порядке. Это как у классика – у сильного всегда бессильный виноват. Чего стоит только тот факт, что с места такого вопиющего ЧП пропал телефон Романа! Телефон не представлял ценности, просто так его бы никто не взял. Зато там была ценная информация: переписка с руководством, телефонные звонки, голосовые сообщения, фотоматериал.

Нашего сына обвиняют, что он по собственной инициативе, не поставив в известность руководство, решил произвести ремонт шланга. Но ведь это не так! Роман за несколько дней до трагедии говорил про этот поврежденный шланг, и что начальство сказало им делать его. И ребята второй смены говорили, что колодец был сфотографирован и фото оправляли руководству, чтобы получить указания", - говорят родители погибшего.

Родители написали заявление о пропаже телефона, однако спустя полгода он так и не найден. Они отмечают, что работники канализационно-очистных сооружений предприятия постоянно рисковали жизнью.

"Постоянно "по лезвию бритвы ходили". Они же в колодцы спускались. Роман рассказывал, что, когда после промывки сооружений идет вода, они едва успевали выскочить из колодца. Я говорила: "Уходи оттуда, сына". Он обещал уйти, но то до отпуска доработаю, то до лета, так и работал", - со слезами говорит Клавдия Владимировна.

Родители отмечают, что доказать невиновность сына в этой трагедии и добиться честного расследования - их долг и святая обязанность.

"Мой сын погиб, у него остались жена, маленькая дочка. Я не оставлю это дело так. Мы во что бы то ни стало добьемся правды!" – заключила Клавдия Ахметжанова.