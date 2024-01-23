"Вышку" эвакуировали": что происходило в момент землетрясения в аэропорту Алматы

В КГА рассказали, что происходило в момент землетрясения в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета. Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме.

"23 января 2024 года в 00.10 в Алматы произошло землетрясение, ощущавшееся как значительное на "Вышке" автоматизированной системы управления воздушным движением.

В районе аэродрома на заходе на посадку находилось 5 воздушных судов, из которых 1 воздушное судно произвело посадку, 4 воздушных судна проинформированы о землетрясении и организовано ожидание в районе аэродрома с передачей организации воздушного движения сектору районного диспетчерского центра. После чего руководитель полетов аэродромного диспетчерского центра принял решение об эвакуации с "Вышки".

Организация воздушным движением на аэродромном диспетчерском центре не осуществлялась в течении 20 минут. Далее, так как подземные толчки прекратились, аэродромный диспетчерский центр со сменой диспетчеров вновь приступил к обслуживанию.

Получены доклады о работоспособности радиотехнического оборудования, метеооборудования и состоянии поверхностей летного поля. Из 4 воздушных судов, ожидавших посадки рейс авиакомпании "Эйр Астана" КС-856 по направлению Астана - Алматы ушел на запасной аэродром Туркестан, 3 выполнили посадку без замечаний.

Смена районного диспетчерского центра продолжала работу без прерывания организации воздушного движения, в момент события на связи на всех секторах было 5 транзитных воздушных судов, 1 с аэродромом назначения Алматы и 4 воздушных судна, переданные с района аэродрома", - говорится в сообщении КГА.

С 00 часов 39 минут аэропорт работает в штатном режиме.

"В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям", - сообщили в КГА.