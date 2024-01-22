Разлив Иртыша напугал жителей прибрежных районов в области Абай

Подъем уровня воды в реке Иртыш напугал жителей всех прибрежных районов в области Абай. Власти и спасатели работают в авральном режиме, передает сайт телеканала КТК.

По информации корреспондентов, в регионе все еще активно движется лед. Его скопление в русле в эти выходные вызвало подъем уровня воды.

Создалась угроза подтопления целого поселка на острове Бейбитшилик - пришлось временно эвакуировать из ближайших домов в гостиницу 11 человек.

Власти просят людей быть начеку и следить за погодой.

Отмечается, что из-за аномально теплой зимы с плюсовыми температурами и дождями даже с наступлением морозов Иртыш до сих пор полностью не сковало льдом.

"Были предприняты превентивные мероприятия. Мы сразу произвели вскрытие дорожного полотна, дабы исключить подтопление частных жилых домов. После вскрытия дорожного полотна вода сразу ушла. В настоящее время там угрозы подтопления никакой нет. Производится патрулирование по береговой линии, каждые два часа производится замер уровня реки Иртыш", - заявил замначальника УЧС Семея Кымбат Копбаев.

Источник: КТК.