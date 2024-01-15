Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Скорая" вылетела в кювет в ВКО (видео)

Опубликовано:

Карета скорой помощи
Карета скорой помощи. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Восточно-Казахстанской области бушует непогода. Водитель кареты скорой помощи, которая направлялась на вызов, не справился с управлением и вылетел в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ДЧС ВКО, в Шемонаихинском районе водитель кареты скорой помощи, не справившись с управлением, вылетел в кювет и не смог самостоятельно выбраться.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС выехали на помощь в район Маркаколь, село Тоскайын для доставки медперсонала до нуждающейся в экстренной медицинской помощи женщине.

Между тем спасатели отметили, что в регионе продолжается сильный ветер, гололед, помимо этого, в области сохраняется лавинная опасность. ДЧС ВКО призывает граждан не рисковать и при объявлении штормового предупреждения не покидать населенные пункты.

При чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Напомним, на прошлой неделе колонна машин застряла на трассе из-за лавины в Восточно-Казахстанской области – непогода парализовала движение на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай.

Что делать при гололеде:

Спасатели одного из региональных ДЧС озвучили рекомендации для автомобилистов во время гололеда:

  • запрещается осуществлять резкое торможение и отпускать педаль газа. Под запрет попадает и выключение сцепления. Эти действия приведут лишь к тому, что ваш автомобиль вынесет с дороги;
  • не выпускайте руль из рук, но и не крутите его резко в разные стороны;
  • при преодолении подъемов немного увеличьте скорость, чтобы в самом процессе не приходилось переключать передачу;
  • обязательно соблюдайте дистанцию;
  • не прибегайте к резким маневрам во время обгона;
  • в аварийной ситуации выручить может использование ручного тормоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055587-skoraya-vyletela-v-kyuvet-v-vko-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.