"Скорая" вылетела в кювет в ВКО (видео)
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В Восточно-Казахстанской области бушует непогода. Водитель кареты скорой помощи, которая направлялась на вызов, не справился с управлением и вылетел в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщает пресс-служба ДЧС ВКО, в Шемонаихинском районе водитель кареты скорой помощи, не справившись с управлением, вылетел в кювет и не смог самостоятельно выбраться.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС выехали на помощь в район Маркаколь, село Тоскайын для доставки медперсонала до нуждающейся в экстренной медицинской помощи женщине.
Между тем спасатели отметили, что в регионе продолжается сильный ветер, гололед, помимо этого, в области сохраняется лавинная опасность. ДЧС ВКО призывает граждан не рисковать и при объявлении штормового предупреждения не покидать населенные пункты.
При чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.
Напомним, на прошлой неделе колонна машин застряла на трассе из-за лавины в Восточно-Казахстанской области – непогода парализовала движение на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай.
Что делать при гололеде:
Спасатели одного из региональных ДЧС озвучили рекомендации для автомобилистов во время гололеда:
- запрещается осуществлять резкое торможение и отпускать педаль газа. Под запрет попадает и выключение сцепления. Эти действия приведут лишь к тому, что ваш автомобиль вынесет с дороги;
- не выпускайте руль из рук, но и не крутите его резко в разные стороны;
- при преодолении подъемов немного увеличьте скорость, чтобы в самом процессе не приходилось переключать передачу;
- обязательно соблюдайте дистанцию;
- не прибегайте к резким маневрам во время обгона;
- в аварийной ситуации выручить может использование ручного тормоза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055587-skoraya-vyletela-v-kyuvet-v-vko-video/