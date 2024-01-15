"Скорая" вылетела в кювет в ВКО (видео)

В Восточно-Казахстанской области бушует непогода. Водитель кареты скорой помощи, которая направлялась на вызов, не справился с управлением и вылетел в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ДЧС ВКО, в Шемонаихинском районе водитель кареты скорой помощи, не справившись с управлением, вылетел в кювет и не смог самостоятельно выбраться.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС выехали на помощь в район Маркаколь, село Тоскайын для доставки медперсонала до нуждающейся в экстренной медицинской помощи женщине.

Между тем спасатели отметили, что в регионе продолжается сильный ветер, гололед, помимо этого, в области сохраняется лавинная опасность. ДЧС ВКО призывает граждан не рисковать и при объявлении штормового предупреждения не покидать населенные пункты.

При чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Напомним, на прошлой неделе колонна машин застряла на трассе из-за лавины в Восточно-Казахстанской области – непогода парализовала движение на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай.

Что делать при гололеде:

Спасатели одного из региональных ДЧС озвучили рекомендации для автомобилистов во время гололеда: