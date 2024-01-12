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Момент взрыва автомобиля в Актау попал на видео

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Пожарные тушат взорвавшийся автомобиль
Работа пожарных. Фото: lada.kz

Видео с моментом взрыва автомобиля появилось в социальных сетях. Возгорание транспортного средства произошло утром в 29 микрорайоне Актау. Подробности озвучили в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

Момент взрыва автомобиля в Актау попал на видео. Его разместили в социальных сетях. На кадрах был запечатлен горящий автомобиль, а потом - взрыв.

По информации ДЧС Мангистауской области, сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного сегодня, 12 января, в 09.37.

Возгорание Daewoo Nexia произошло на дороге в 29 микрорайоне возле дома 22/1.

"До приезда спасателей в машине произошел взрыв газового баллона. Пострадавших нет. Горение ликвидировано в 09.46. Причина возгорания устанавливается", - сообщили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК подробно объясняется, что нужно делать при возникновении пожара.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения по номеру 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и пр.);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и т.д.);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и др.;
  • свою фамилию и телефон.

Помните, во время разговора необходимо говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055225-moment-vzryva-avtomobilya-v-aktau-popal-na-video/

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