9 человек пострадали из-за урагана в Таразе (видео)

В Таразе из-за урагана пострадали 9 человек, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. В городе полным ходом идут восстановительные работы по ликвидации последствий разгула стихии, передает 24.kz.

По информации врачей городской больницы, у пострадавших жителей Тараза диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и переломы. После оказания первой медицинской помощи их всех отпустили домой на амбулаторное лечение.

Накануне порывы ветра в регионе достигли 30 метров в секунду. От жителей в диспетчерскую службу поступило 300 обращений. Большинство горожан жаловалось на отключение электричества, остальные - на перебои с газоснабжением, сообщали об упавших деревьях и незначительных повреждениях домов.

Сейчас в городе ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий урагана.

"Всего по городу зарегистрировано 50 упавших деревьев. На очистку улиц привлечено 130 человек и 5 единиц техники. В том числе "КамАЗ" с прицепными щетками. На работах по подаче электроэнергии задействовано 12 бригад, в составе которых работают 50 человек. На социальных объектах отопительный сезон проходит в штатном режиме. В школах офлайн-обучение отменено, они перешли на онлайн-режим", - рассказал заместитель акима Тараза Исмаил Кайрат.

Что делать при сильном ветре

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.