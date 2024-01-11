9 человек пострадали из-за урагана в Таразе (видео)
Опубликовано:
В Таразе из-за урагана пострадали 9 человек, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. В городе полным ходом идут восстановительные работы по ликвидации последствий разгула стихии, передает 24.kz.
По информации врачей городской больницы, у пострадавших жителей Тараза диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и переломы. После оказания первой медицинской помощи их всех отпустили домой на амбулаторное лечение.
Накануне порывы ветра в регионе достигли 30 метров в секунду. От жителей в диспетчерскую службу поступило 300 обращений. Большинство горожан жаловалось на отключение электричества, остальные - на перебои с газоснабжением, сообщали об упавших деревьях и незначительных повреждениях домов.
Сейчас в городе ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий урагана.
"Всего по городу зарегистрировано 50 упавших деревьев. На очистку улиц привлечено 130 человек и 5 единиц техники. В том числе "КамАЗ" с прицепными щетками. На работах по подаче электроэнергии задействовано 12 бригад, в составе которых работают 50 человек. На социальных объектах отопительный сезон проходит в штатном режиме. В школах офлайн-обучение отменено, они перешли на онлайн-режим", - рассказал заместитель акима Тараза Исмаил Кайрат.
Что делать при сильном ветре
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055018-9-chelovek-postradali-iz-za-uragana-v-taraze-video/