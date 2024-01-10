Восьмилетний ребенок погиб в результате пожара в Павлодарской области

Трагедия произошла сегодня в селе Сатпаев в Павлодарской области - в результате пожара погиб 8-летний ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Минувшей ночью, примерно в 3 часа, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Сатпаев.

Прибывшие на место ЧП сотрудники противопожарной службы выяснили, что в 5-комнатном газоблочном доме происходит горение деревянных конструкций кровли, домашних вещей и мебели на общей площади 180 кв.м.

До прибытия пожарных участковый и сосед спасли из горящего дома ребенка 2013 года рождения и брата хозяина дома. Пожарные же из горящего дома вынесли ребенка 2015 года рождения, к сожалению, он умер по пути в больницу.

Пожар удалось потушить в 6:25. В настоящее время выясняется причина произошедшего - работает дознаватель и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.