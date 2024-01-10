Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Восьмилетний ребенок погиб в результате пожара в Павлодарской области

Опубликовано:

Дом в огне
Дом в огне. Иллюстративное фото: Charles O'Rear/Getty Images

Трагедия произошла сегодня в селе Сатпаев в Павлодарской области - в результате пожара погиб 8-летний ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Минувшей ночью, примерно в 3 часа, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Сатпаев.

Прибывшие на место ЧП сотрудники противопожарной службы выяснили, что в 5-комнатном газоблочном доме происходит горение деревянных конструкций кровли, домашних вещей и мебели на общей площади 180 кв.м.

До прибытия пожарных участковый и сосед спасли из горящего дома ребенка 2013 года рождения и брата хозяина дома. Пожарные же из горящего дома вынесли ребенка 2015 года рождения, к сожалению, он умер по пути в больницу.

Пожар удалось потушить в 6:25. В настоящее время выясняется причина произошедшего - работает дознаватель и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054800-vosmiletniy-rebenok-pogib-v-rezultate-pozhara-v-pavlodarskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.