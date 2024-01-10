Восьмилетний ребенок погиб в результате пожара в Павлодарской области
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Трагедия произошла сегодня в селе Сатпаев в Павлодарской области - в результате пожара погиб 8-летний ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Минувшей ночью, примерно в 3 часа, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Сатпаев.
Прибывшие на место ЧП сотрудники противопожарной службы выяснили, что в 5-комнатном газоблочном доме происходит горение деревянных конструкций кровли, домашних вещей и мебели на общей площади 180 кв.м.
До прибытия пожарных участковый и сосед спасли из горящего дома ребенка 2013 года рождения и брата хозяина дома. Пожарные же из горящего дома вынесли ребенка 2015 года рождения, к сожалению, он умер по пути в больницу.
Пожар удалось потушить в 6:25. В настоящее время выясняется причина произошедшего - работает дознаватель и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054800-vosmiletniy-rebenok-pogib-v-rezultate-pozhara-v-pavlodarskoy-oblasti/