Крупный пожар произошел в мясном магазине в Павлодаре (видео)

Сегодня рано утром в мясном магазине в Павлодаре произошел крупный пожар, который удалось ликвидировать только спустя 2,5 часа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации пресс-службы Департамента по ЧС Павлодарской области, сегодня, 9 января, в 04:00 в мясном магазине произошел пожар на площади 200 кв. м.

Сообщается, что на втором этаже здания горели мебель, деревянные конструкции, перекрытия между первым и вторым этажами, а также кровля.

Над тушением пожара работали 48 человек и 11 единиц техники. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в 06:31.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Напомним, сегодня в Астане загорелась квартира на 10-м этаже ЖК "Будапешт". Огонь удалось потушить, однако работу пожарных затруднили припаркованные во дворе авто.