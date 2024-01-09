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Крупный пожар произошел в мясном магазине в Павлодаре (видео)

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Пожарные на месте ЧП
Пожарные на месте ЧП. Кадр из видео: instagram.com/ti.pavlo

Сегодня рано утром в мясном магазине в Павлодаре произошел крупный пожар, который удалось ликвидировать только спустя 2,5 часа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации пресс-службы Департамента по ЧС Павлодарской области, сегодня, 9 января, в 04:00 в мясном магазине произошел пожар на площади 200 кв. м.

Сообщается, что на втором этаже здания горели мебель, деревянные конструкции, перекрытия между первым и вторым этажами, а также кровля.

Над тушением пожара работали 48 человек и 11 единиц техники. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в 06:31.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Напомним, сегодня в Астане загорелась квартира на 10-м этаже ЖК "Будапешт". Огонь удалось потушить, однако работу пожарных затруднили припаркованные во дворе авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054618-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-myasnom-magazine-v-pavlodare-video/

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