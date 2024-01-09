Черные клубы дыма и эвакуация жителей: квартира загорелась в одном из ЖК Астаны (видео)

Сегодня в Астане загорелась квартира на 10-м этаже ЖК "Будапешт". Огонь удалось потушить, однако работу пожарных затруднили припаркованные во дворе авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.

Видео происшествия появилось в Instagram-паблике astana_brothers. На кадрах видно людей на балконе, а затем там же – пожарных. Из помещения при этом валят густые черные клубы дыма. Также можно заметить, как спасатели переносят людей на руках возле здания.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе ДЧС Астаны.

Сообщается, что сегодня, 9 января, в 09:58 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре в квартире по проспекту Кабанбай батыра, 59.

"По прибытию огнеборцев установлено, что в квартире на 10 этаже ЖК "Будапешт" в кухонном помещении горела мебель и домашние вещи.

В ходе тушения пожара столичными пожарными из соседней квартиры спасено 7 человек, из них – 3 детей", – говорится в сообщении.

Остановить распространение огня удалось в 10:32, а окончательно потушить – в 10:35. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Астаны.

При этом в ведомстве отметили, что в момент прибытия пожарных подразделений к месту пожара проезд для техники был затруднен заставленным автотранспортом.

"В связи с чем, уважаемые автовладельцы, ДЧС города Астаны убедительно рекомендует не оставлять автомобили на подъездных дорогах. Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для проезда специальной техники, так как припаркованный автотранспорт препятствует проезду и работе специальной технике в случае пожара. Помните, что каждая секунда, минута может спасти чью-то жизнь и сохранить имущество", – добавили представители ДЧС.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: