Резиденция экс-премьера Японии сгорела из-за палочек с благовониями (видео)

Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио, предположительно, из-за палочек с благовониями, передает NUR.KZ со ссылкой на NHK.

Как сообщает телеканал, сегодня днем в резиденции экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки в центре Токио произошел пожар. Более 20 пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя шесть часов после его начала. Однако двухэтажное здание почти полностью выгорело.

Общая площадь пожара составила 800 кв. м.

На момент происшествия в доме находились дочь Танаки Макико, экс-министр иностранных дел, и ее муж, взявший фамилию жены, Наоки Танака, экс-министр обороны Японии. По словам Макико Танаки, она зажгла палочки с благовониями в здании. Сотрудники правоохранительных органов расследуют причину пожара.

Как отмечает телеканал, Танака, который занимал пост премьер-министра Японии в 1972-1974 годах, обладал большим влиянием на японскую политику не только во время пребывания во главе кабинета министров, но и после своей отставки и ареста из-за коррупционного скандала "Локхида". Его называли "теневым генералом японской политики".

Напомним, ранее дом индонезийского премьера Маруфа Амина оказался охвачен огнем из-за пожара в соседнем здании, который устроила пожилая женщина, сжигавшая мусор.