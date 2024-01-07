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Двухэтажный деревянный дом загорелся в Щучинске: погибли два человека (видео)

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Загоревшийся дом в Щучинске
Загоревшийся дом в Щучинске. Кадр из видео: instagram.com/aqmola_tjd

Сегодня в Щучинске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На месте ЧП спасатели обнаружили тела двух погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

По данным ведомства, сегодня, 7 января, в городе Щучинск произошел пожар в двухэтажном 4-квартирном жилом доме.

"Тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так как конструктивно дом построен полностью из деревянных конструкций и относится к 5 степени огнестойкости", – отметили спасатели.

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 22 человека личного состава. На данный момент пожар ликвидирован.

"При тушении пожара были обнаружены 2 тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", – добавили представители ведомства.

В областном департаменте по ЧС призвали соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

  • не перегружайте электрические сети;
  • не оставляйте без присмотра отопительные печи и не топите их длительное время;
  • следите за исправным состоянием электрооборудования и электропроводки; - не используйте для обогрева помещений, автотранспорта самодельные, неисправные обогревательные приборы;
  • ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054269-dvuhetazhnyy-derevyannyy-dom-zagorelsya-v-schuchinske-pogibli-dva-cheloveka-video/

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