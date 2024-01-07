Двухэтажный деревянный дом загорелся в Щучинске: погибли два человека (видео)
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Сегодня в Щучинске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На месте ЧП спасатели обнаружили тела двух погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
По данным ведомства, сегодня, 7 января, в городе Щучинск произошел пожар в двухэтажном 4-квартирном жилом доме.
"Тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так как конструктивно дом построен полностью из деревянных конструкций и относится к 5 степени огнестойкости", – отметили спасатели.
В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 22 человека личного состава. На данный момент пожар ликвидирован.
"При тушении пожара были обнаружены 2 тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", – добавили представители ведомства.
В областном департаменте по ЧС призвали соблюдать меры пожарной безопасности в быту.
- не перегружайте электрические сети;
- не оставляйте без присмотра отопительные печи и не топите их длительное время;
- следите за исправным состоянием электрооборудования и электропроводки; - не используйте для обогрева помещений, автотранспорта самодельные, неисправные обогревательные приборы;
- ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054269-dvuhetazhnyy-derevyannyy-dom-zagorelsya-v-schuchinske-pogibli-dva-cheloveka-video/