Двухэтажный деревянный дом загорелся в Щучинске: погибли два человека (видео)

Сегодня в Щучинске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На месте ЧП спасатели обнаружили тела двух погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

По данным ведомства, сегодня, 7 января, в городе Щучинск произошел пожар в двухэтажном 4-квартирном жилом доме.

"Тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так как конструктивно дом построен полностью из деревянных конструкций и относится к 5 степени огнестойкости", – отметили спасатели.

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 22 человека личного состава. На данный момент пожар ликвидирован.

"При тушении пожара были обнаружены 2 тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", – добавили представители ведомства.

В областном департаменте по ЧС призвали соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

не перегружайте электрические сети;

не оставляйте без присмотра отопительные печи и не топите их длительное время;

следите за исправным состоянием электрооборудования и электропроводки; - не используйте для обогрева помещений, автотранспорта самодельные, неисправные обогревательные приборы;

ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: