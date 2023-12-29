Времянка с мальчиком внутри загорелась в Алматы

Пожарный и курьер спасли мальчика из горящей времянки в одном из микрорайонов Алматы. Им пришлось выломать стену строения, чтобы вызволить ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Пожар случился 28 декабря в микрорайоне Шанырак в Алатауском районе Алматы. Пожарных направили на место после получения сообщения в 12:11.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, горела время площадью 60 кв. м на территории частного жилого дома. Огонь угрожал распространиться на пристройки. Пожар локализовали в 12:37, ликвидировали в 12:52.

До прибытия пожарных из горящей времянки 13-летнего ребенка спас спасатель РОСО МЧС Улан Мухамадиев и курьер Арман Атзакир. Им пришлось выломать стену строения, чтобы вызволить мальчика.

Времянка. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Оказалось, что 36-летний спасатель Мухамадиев в этот день вернулся домой после суточного дежурства. Мужчина живет по соседству с семьей спасенного мальчика. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

"С главного входа увидел пожар, получил информацию от подбежавшего мальчика с телефоном, что его друг находится в доме, хозяин дал лом, я увидел в маленьком отверстии дырку, из которой валили клубы дыма. Чтобы не ранить, попросил мальчика пригнуться и прилечь подальше, затем пробил стену ломом в сарае и его вызволили", – рассказывает Улан Мухамадиев.

Как оказалось в двухкомнатной времянке находилось двое братьев – взрослый, выбегая нее, не знал, что в доме остался братишка. Мать детей в это время была на работе.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.