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Глазами пожарного: спасатель снял, как тушили пожар в многоэтажке Актау

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Пожарный приближается к горящему дому
Пожар. Кадр из видео: ДЧС Мангистауской области

Актауский пожарный снял видео на установленную на шлеме камеру - он показал, как работал он и его коллеги во время тушения пожара в многоэтажке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сотрудник противопожарной службы заснял свою работу в ночь на 27 декабря, когда загорелась обшивка в ЖК 7 Qazyna.

На опубликованных кадрах видны напуганные люди, которые эвакуировались из здания. Также пожарный снял то, что происходило внутри горящего здания - он зашел внутрь и начал стучать в двери квартир в задымленном подъезде.

Показана работа других пожарных и сотрудников полиции на мечте ЧП.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 27 декабря - примерно в час ночи на пульт диспетчера поступил вызов о произошедшем пожаре.

На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС в количестве 19 сотрудников и 5 единиц техники. Прибывшие спасатели установили, что горит обшивка здания со 2-го по 6-й этаж. В квартиры огонь не распространился, также стало известно, что жители многоэтажки сами эвакуировались из здания до приезда расчетов.

Кадры с места событий облетели местные паблики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052999-glazami-pozharnogo-spasatel-snyal-kak-tushili-pozhar-v-mnogoetazhke-aktau/

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