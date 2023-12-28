Глазами пожарного: спасатель снял, как тушили пожар в многоэтажке Актау

Актауский пожарный снял видео на установленную на шлеме камеру - он показал, как работал он и его коллеги во время тушения пожара в многоэтажке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сотрудник противопожарной службы заснял свою работу в ночь на 27 декабря, когда загорелась обшивка в ЖК 7 Qazyna.

На опубликованных кадрах видны напуганные люди, которые эвакуировались из здания. Также пожарный снял то, что происходило внутри горящего здания - он зашел внутрь и начал стучать в двери квартир в задымленном подъезде.

Показана работа других пожарных и сотрудников полиции на мечте ЧП.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 27 декабря - примерно в час ночи на пульт диспетчера поступил вызов о произошедшем пожаре.

На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС в количестве 19 сотрудников и 5 единиц техники. Прибывшие спасатели установили, что горит обшивка здания со 2-го по 6-й этаж. В квартиры огонь не распространился, также стало известно, что жители многоэтажки сами эвакуировались из здания до приезда расчетов.

Кадры с места событий облетели местные паблики.