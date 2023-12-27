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Загоревшаяся обшивка вызвала панику у жителей шестиэтажки в Актау (видео)

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Обшивка загорелась на здании
Горящий дом. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

Обшивка жилого дома загорелась в Актау минувшей ночью - жители шестиэтажки самостоятельно эвакуировались из здания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

В местных пабликах появились кадры с места событий, на них видно горящую обшивку: огонь охватил несколько этажей жилого дома. Также на видео слышны крики людей.

По информации ДЧС, информация о пожаре в ЖК "7 Qazyna" поступила на пульт диспетчера примерно в час ночи.

На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС в количестве 19 сотрудников и 5 единиц техники. Прибывшие спасатели установили, что горит обшивка здания со 2-го по 6-й этаж. В квартиры огонь не распространился, подчеркнули в ДЧС.

Также отмечается, что жители дома вышли на улицу самостоятельно до приезда спасателей.

Пожар был ликвидирован в 01:31, после чего сотрудники ДЧС приступили к разбору конструкции.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052813-zagorevshayasya-obshivka-vyzvala-paniku-u-zhiteley-shestietazhki-v-aktau-video/

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