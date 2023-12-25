Пожарный из Алматы погиб во время тушения пожара в частном доме

Пожарный погиб во время тушения двухэтажного частного дома в Карасайском районе - трагедия произошла сегодня вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня, 25 декабря, в 16:56 пожарные расчеты специализированной пожарной части №19 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы выехали на тушение пожара в Карасайском районе в селе Кокозек.

"При исполнении служебного долга, в ходе тушения пожара, охватившего кровлю двухэтажного частного дома, погиб командир отделения СПЧ-19 старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы", - говорится в сообщении министерства.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

На месте работает оперативно-следственная группа.

"МЧС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Әділет Аянұлы. Вечная память о нем, как о грамотном специалисте, профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах", - выразили соболезнования в МЧС.