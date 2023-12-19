Сотрудники МИД Казахстана потушили горящий автомобиль в Сеуле (видео)

Казахстанские дипломаты потушили горящий автомобиль в Сеуле - автомобиль выехал из подземной парковки здания напротив посольства РК и загорелся.

Кадры опубликовали в Instagram-аккаунте издания The Korea Herald. В публикации говорится, что двое сотрудников посольства оказались рядом с местом происшествия и быстро среагировали на ситуацию.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в черно-желтой куртке с помощью огнетушителя борется с возгоранием. Позже на месте ЧП появляются сотрудники противопожарной службы.