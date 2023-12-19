Сотрудники МИД Казахстана потушили горящий автомобиль в Сеуле (видео)
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Казахстанские дипломаты потушили горящий автомобиль в Сеуле - автомобиль выехал из подземной парковки здания напротив посольства РК и загорелся.
Кадры опубликовали в Instagram-аккаунте издания The Korea Herald. В публикации говорится, что двое сотрудников посольства оказались рядом с местом происшествия и быстро среагировали на ситуацию.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина в черно-желтой куртке с помощью огнетушителя борется с возгоранием. Позже на месте ЧП появляются сотрудники противопожарной службы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051582-sotrudniki-mid-kazahstana-potushili-goryaschiy-avtomobil-v-seule-video/