Пожар случился в квартире на 10 этаже в Шымкенте: эвакуированы более 50 человек (фото)
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В Шымкенте сегодня произошел пожар в 17-этажном жилом доме. В одной из квартир на 10-м этаже загорелась кухня, а после и лоджия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Как сообщили в ДЧС, пожар произошел сегодня в 17-этажном жилом доме, расположенном по проспекту Кунаева. В одной из квартир на 10 этаже загорелась кухня, далее огонь перекинулся на лоджию.
"На 10 этаже жилого дома произошло загорание кухни и лоджии на площади", — сообщили в ДЧС.
Пожар удалось ликвидировать в 14.48. По лестничному маршу спасены два человека. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 50 человек. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара пока неизвестна.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
- Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051337-pozhar-sluchilsya-v-kvartire-na-10-etazhe-v-shymkente-evakuirovany-bolee-50-chelovek-foto/