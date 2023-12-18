Пожар случился в квартире на 10 этаже в Шымкенте: эвакуированы более 50 человек (фото)

В Шымкенте сегодня произошел пожар в 17-этажном жилом доме. В одной из квартир на 10-м этаже загорелась кухня, а после и лоджия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС, пожар произошел сегодня в 17-этажном жилом доме, расположенном по проспекту Кунаева. В одной из квартир на 10 этаже загорелась кухня, далее огонь перекинулся на лоджию.

Пожарный в квартире. Фото: ДЧС Шымкента

"На 10 этаже жилого дома произошло загорание кухни и лоджии на площади", — сообщили в ДЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 14.48. По лестничному маршу спасены два человека. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 50 человек. Жертв и пострадавших нет.

Пожарные в квартире. Фото: ДЧС Шымкента

Причина пожара пока неизвестна.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют: