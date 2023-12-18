Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пожар случился в квартире на 10 этаже в Шымкенте: эвакуированы более 50 человек (фото)

Опубликовано:

Пожар в доме
Пожар в доме. Фото: ДЧС Шымкента

В Шымкенте сегодня произошел пожар в 17-этажном жилом доме. В одной из квартир на 10-м этаже загорелась кухня, а после и лоджия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС, пожар произошел сегодня в 17-этажном жилом доме, расположенном по проспекту Кунаева. В одной из квартир на 10 этаже загорелась кухня, далее огонь перекинулся на лоджию.

Пожарный в квартире
Пожарный в квартире. Фото: ДЧС Шымкента

"На 10 этаже жилого дома произошло загорание кухни и лоджии на площади", — сообщили в ДЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 14.48. По лестничному маршу спасены два человека. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 50 человек. Жертв и пострадавших нет.

Пожарные в квартире
Пожарные в квартире. Фото: ДЧС Шымкента

Причина пожара пока неизвестна.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
  • Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051337-pozhar-sluchilsya-v-kvartire-na-10-etazhe-v-shymkente-evakuirovany-bolee-50-chelovek-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.