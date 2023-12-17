Пожар произошел в квартире 89-летней жительницы в ВКО: ее нашли без сознания (видео)
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Пожар произошел в одной из многоэтажек Усть-Каменогорска. Прибывшие спасатели обнаружили без сознания 89-летнюю хозяйку квартиры. Ее госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, сигнал о происшествии поступил из девятиэтажного жилого дома по улице Пермитина в Усть-Каменогорске. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые, проведя разведку, обнаружили горение в квартире на третьем этаже.
"Проникнув в жилое задымленное помещение, огнеборцы ликвидировали загорание постельных принадлежностей, пола на площади 3 квадратных метра.
В квартире была обнаружена без сознания хозяйка квартиры 1934 года рождения", – сообщили представители ДЧС Восточно-Казахстанской области.
Отмечается, что пожарные вынесли женщину из зоны задымления и начали оказывать первую помощь, подавая кислород из дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Прибывшие вскоре врачи Центра медицины катастроф поместили пострадавшую в свой реанимобиль.
"На нем доставили ее в медучреждение, в пути следования врачи ЦМК проводили реанимационные мероприятия, ингаляцию кислородом, доставив ее в первую городскую больницу", – добавили специалисты.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В ДЧС ВКО попросили граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а при эксплуатации электроприборов – не перегружать сеть.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051260-pozhar-proizoshel-v-kvartire-89-letney-zhitelnitsy-v-vko-ee-nashli-bez-soznaniya-video/